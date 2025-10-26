Alcuni delfini in Australia usano le spugne come parrucche per far colpo sulle femmine
In Australia, alcuni delfini maschi indossano spugne sulla testa come "parrucche" per far colpo sulle femmine. Si tratta di un comportamento estremamente raro e considerato a tutti gli effetti una vera e propria forma di cultura animale, un po' come le orche che indossano i salmoni morti come cappelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
