Alcuni delfini in Australia usano le spugne come parrucche per far colpo sulle femmine

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia, alcuni delfini maschi indossano spugne sulla testa come "parrucche" per far colpo sulle femmine. Si tratta di un comportamento estremamente raro e considerato a tutti gli effetti una vera e propria forma di cultura animale, un po' come le orche che indossano i salmoni morti come cappelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

alcuni delfini australia usanoIl video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza - Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è stato salvato dal team della Sea World Foundation ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alcuni Delfini Australia Usano