Alcol e droga al volante | nove denunce

Garantire la sicurezza del territorio attraverso un lavoro mirato, organizzato e messo in campo con notevole impiego di personale. I Carabinieri della Compagnia di Pontassieve, comandati dal capitano Alessandra Giardino (nella foto), hanno dato vita in questi giorni a una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno riguardato sia il comune di Pontassieve sia una serie di comuni limitrofi al capoluogo. Nello specifico, le zone interessate sono quelle di Rufina, Pelago, Londa e San Godenzo, oltre Pontassieve, attraverso l’impiego di personale della C.I.O. del Sesto Battaglione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alcol e droga al volante: nove denunce

