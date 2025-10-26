Alcaraz sapeva già tutto prima del via | Il mio Real vincerà il Clasico 2-1 coi gol di Mbappé e Bellingham

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è rivelato esatto il pronostico del numero 1 del mondo del tennis. Sbagliato solo l'autore della rete del Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

