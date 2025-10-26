Alberto Tomba show appello ai giovani Avete montagne bellissime uscite non guardate solo il telefonino
Tirano (Sondrio) – Fai salire Alberto Tomba sul palco e l’entusiasmo sale alle stelle. Sempre. Sebbene i successi del fuoriclasse italiano dello sci alpino, il più forte sciatore azzurro di tutti i tempi che ha segnato un’epoca insieme a Deborah Compagnoni, siano datati anni ’80 e ’90 anche i ragazzi sanno chi è il campione, personaggio unico che sa come fare a coinvolgere giovani e meno giovani. E la serata organizzata a Tirano venerdì, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra il Consorzio Turistico Media Valtellina, la Provincia di Sondrio e il Comune di Tirano, ne è un esempio perché Tomba la “bomba” ha dimostrato il suo grande carisma così come lo ha dimostrato anche Antonio Rossi, grande campione della canoa e ora apprezzato politico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
