Alberto Stasi non può aver ucciso Chiara Poggi cosa non torna su orari e sangue | le ultime scoperte nell’indagine su Garlasco

La nuova indagine della Procura di Pavia avrebbe raggiunto una certezza: Alberto Stasi non può aver ucciso la sua fidanzata Chiara Poggi. Sarà per questo, spiega Luca Fazzo sul Giornale, che gli inquirenti stanno procedendo con una certa determinazione sul fronte della sospetta tangente incassata dall’ex procuratore Mario Venditti per insabbiare le accuse contro Andrea Sempio. Le sentenze che hanno mandato in carcere Stasi rischiano di finire nel calderone dei più clamorosi errori giudiziari. La nuova inchiesta non abbia ancora individuato elementi definitivi sulla colpevolezza di Sempio, amico del fratello della vittima, già indagato e uscito negli anni passati dalle indagini, fino a tornare come unico indagato nella nuova inchiesta. 🔗 Leggi su Open.online

