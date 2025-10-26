Alberto Stasi è innocente la nuova perizia lo scagiona | la svolta può riscrivere il delitto Poggi E Andrea Sempio trema

Alberto Stasi può davvero sperare in una svolta inattesa. Da marzo, quando è stata annunciata la nuova indagine su Andrea Sempio per omicidio in concorso di Chiara Poggi,.

