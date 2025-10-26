Alberto Stasi è innocente la nuova perizia lo scagiona | la svolta può riscrivere il delitto Poggi E Andrea Sempio trema

Leggo.it | 26 ott 2025

Alberto Stasi può davvero sperare in una svolta inattesa. Da marzo, quando è stata annunciata la nuova indagine su Andrea Sempio per omicidio in concorso di Chiara Poggi,. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alberto Stasi, dove si trova e quando esce? Ecco cosa fa oggi in attesa della libertà - Dopo anni si torna a parlare con forza del delitto di Garlasco, mentre l'unico condannato continua a proclamare la sua innocenza. Da money.it

