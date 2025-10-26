Alberto Forchielli si candida | A Bologna serve una spinta Il tram? Opera senz’anima
Bologna, 26 ottobre 2025 – Alberto Forchielli scende in campo e già si definisce l’anti-Lepore. “Ideologicamente siamo cane e gatto, ma anche caratterialmente. Io sono molto estroverso, la butto sul ridere, lui invece si prende tanto sul serio”. Imprenditore, classe 1955, ha un curriculum che spazia da Iri e Finmeccanica; dalla Banca mondiale fino al suo fondo di private equity. Oggi, dopo una carriera in giro per il mondo, è tornato a casa: “E qui punto a coronare la mia carriera candidandomi a sindaco”, dice con convinzione. Ma prima finisco il mio giro in Sudamerica dove “sto cercando di comprare una miniera di litio”, dice da Cuzco, in Perù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Nella vita ASSURDA di Alberto Forchielli” il nuovo video di @marcelloascani è online su YouTube! Mi sono raccontato senza filtri: dal master ad Harvard al Drin Drin (oggi ORA!), passando per la Cina, Finmeccanica e le sfide dell’Italia che produce Un - X Vai su X
“Nella vita ASSURDA di Alberto Forchielli” il nuovo video di @marcelloascani è online su YouTube! Ho parlato di tantissimi argomenti dal master ad Harvard al Drin Drin (oggi ORA!), passando per la Cina, Finmeccanica e le sfide dell’Italia che produce - facebook.com Vai su Facebook
Comunali, Forchielli c’è: "In città serve una svolta". E fonda il partito ’Ora’ - Tra una decina di giorni ci sarà il congresso fondativo ad Abano Terme . Segnala ilrestodelcarlino.it