Bologna, 26 ottobre 2025 – Alberto Forchielli scende in campo e già si definisce l’anti-Lepore. “Ideologicamente siamo cane e gatto, ma anche caratterialmente. Io sono molto estroverso, la butto sul ridere, lui invece si prende tanto sul serio”. Imprenditore, classe 1955, ha un curriculum che spazia da Iri e Finmeccanica; dalla Banca mondiale fino al suo fondo di private equity. Oggi, dopo una carriera in giro per il mondo, è tornato a casa: “E qui punto a coronare la mia carriera candidandomi a sindaco”, dice con convinzione. Ma prima finisco il mio giro in Sudamerica dove “sto cercando di comprare una miniera di litio”, dice da Cuzco, in Perù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto Forchielli si candida: “A Bologna serve una spinta. Il tram? Opera senz’anima”