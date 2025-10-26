Albert Windsor chi è lo scapolo royal del momento

Archiviati i tempi di William, a far battere i cuori delle Gen Z a ritmo royal c'è Albert Windsor, 18enne cugino di Re Carlo e nipote del duca di Kent. Cresciuto a Roma, è il primo reale dell’era moderna a essere stato battezzato con rito cattolico. Biondo, affascinante e.la storia si ripete. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Albert Windsor, chi è lo scapolo royal del momento

Leggi anche questi approfondimenti

Il diciottenne Albert Windsor è l’unico Royal incluso nell’elenco della nuova generazione di scapoli d’oro compilato dalla rivista inglese "Tatler" - X Vai su X

I suoi genitori, Lord Nicholas e Lady Paola, si sono sempre mantenuti lontani dai riflettori. Albert, invece, sembra abbia debuttato di recente, comparendo in pubblico accanto a William e Kate - facebook.com Vai su Facebook

Albert Windsor, chi è lo scapolo (reale) più ambito: vicino a William e Kate, è cresciuto a Roma lontano dai riflettori - Lord Nicholas Windsor – figlio di Edward duca di Kent e Katharine Worsley (scomparsa a settembre 2025) e la (ormai ex) Lady Paola hanno divorziato. msn.com scrive