Alaa Talbi | In Tunisia la repressione continua a colpire persone migranti e attivisti

Cms.ilmanifesto.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alaa Talbi è direttore del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), una delle più importanti organizzazioni della società civile in Tunisia, nata nel 2011 da un gruppo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

alaa talbi in tunisia la repressione continua a colpire persone migranti e attivisti

© Cms.ilmanifesto.it - Alaa Talbi: «In Tunisia la repressione continua a colpire persone migranti e attivisti»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al-Sisi apre alla grazia per Alaa Abd El-Fattah, simbolo di piazza Tahrir e della repressione egiziana - Sisi, ha chiesto di avviare le procedure per un possibile provvedimento di grazia per l’attivista socialista con cittadinanza inglese ed egiziana, Alaa Abd ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Alaa Talbi Tunisia Repressione