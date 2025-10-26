Al via la stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo Si comincia con l’Orchestra da Camera di Perugia

È l'Orchestra da Camera di Perugia (nella foto), diretta dal violinista Gerard Korsten, ad inaugurare oggi alle 17.30 la stagione musicale del Teatro Cucinelli di Solomeo. Il concerto rientra nella programmazione annuale della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e sarà l'occasione per ascoltare due celebri sinfonie, risalenti all'ultimo quarto del XVIII secolo: la Sinfonia n. 69 in do maggiore Hob. I:69 di Franz Joseph Haydn, detta "Laudon" (dal nome di un maresciallo austriaco dell'epoca, molto stimato dall'imperatrice Maria Theresa), e la Sinfonia n.

