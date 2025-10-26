Al via la decima edizione del corso formativo per proprietari di cani

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque lezioni per conoscere meglio il cane, il proprio o quello che si sta per accogliere in famiglia. Comincerà martedì 4 novembre la decima edizione del corso formativo aperto a tutti i proprietari, attuali e prossimi, di cani per conoscerli meglio e gestirli con attenzione e senso di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

via decima edizione corsoAl via la decima edizione del corso formativo per proprietari di cani -  Comincerà martedì 4 novembre la decima edizione del corso formativo aperto a tutti i proprietari ... Scrive ravennawebtv.it

Narni, via alla decima edizione del Festival della Sociologia - Venerdì 10 ottobre, Narni ha inaugurato la decima edizione del Festival della Sociologia con una giornata intensa e partecipata, che ha confermato, ancora una volta, come questo appuntamento non sia u ... Lo riporta umbria24.it

BPER, al via la decima edizione del progetto GRANDE! per l’educazione finanziaria dei giovani - , il percorso di educazione finanziaria promosso da BPER Banca per avvicinare alunni e alunne delle ultime tre classi della scuola primaria ai principali ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Via Decima Edizione Corso