Al Tirso de Molina di Roma risate ed emozioni con Fabrizio Nardi il comico che ne sa una più del diavolo
Si intitola “Che diavolo volete” il nuovo one man show di Fabrizio Nardi, l’attore dello storico duo comico Pablo e Pedro, già protagonista di numerosi show televisivi (dal mitico Seven Show a Zelig, passando per Avanti un altro). Lo spettacolo in scena al Teatro Tirso de Molina di Roma ha fatto di nuovo centro, come da tradizione degli spettacoli ospitati dal vulcanico patron Achille Mellini. Allestimenti teatrali che offrono comicità e buon umore, senza mai scendere a compromessi con la volgarità o con le “scivolate” da Tiktok, che purtroppo negli ultimi tempi hanno contaminato molti spettacoli del panorama teatrale e cabarettistico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
