Al San Nicola dalle 17.15 Mantova è già sfida salvezza A Bari per uscire dalla zona calda

Dopo due pareggi consecutivi, lo 0-0 ad Avellino e l’1-1 in casa contro il Sudtirol, il Mantova cerca di dare corpo alla sua risalita andando a Bari (fischio d’inizio alle 17.15) con il proposito di fare risultato. Un intento tutt’altro che semplice da concretizzare, su un campo ostico come il “ San Nicola “ e contro un avversario come i Galletti che, a loro volta, si giocano una parte importante della loro stagione in una sfida che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. Non a caso le due formazioni, unite dai colori biancorossi, si trovano imprigionate nella zona calda della classifica (i lombardi ultimi a quota 5 dopo le partite di ieri e il Bari solo un punto più in alto) e devono trovare la via d’uscita senza perdere altro tempo, dopo otto partite con più ombre che luci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

