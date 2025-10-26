Al raduno di Predappio tornano i saluti fascisti La strigliata di Orsola Mussolini a Forza Nuova | Siete qui solo per cercare visibilità
Sono circa un migliaio — 700 secondo la Questura — i manifestanti che domenica 26 ottobre hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, paese natale di Benito Mussolini in provincia di Forlì, fino al cimitero di San Cassiano. Un appuntamento ormai annuale per i nostalgici del ventennio fascista e della Marcia su Roma. Dopo due anni, davanti alla cripta del Duce sono tornati anche i saluti romani. Nonostante l’invito della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del “presente”. Il colore predominante, come di consueto, è stato il nero. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Oltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani. Legale Fn: da questura atto inesistente, firma digitale scaduta. Corteo unico con Forza Nuova $ANSA - X Vai su X
Domenica raduno a Predappio, 'torna il saluto romano'. Per commemorazione della marcia su Roma, corteo di Forza Nuova #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla ... Lo riporta msn.com
Al raduno di Predappio tornano i saluti fascisti. La strigliata di Orsola Mussolini a Forza Nuova: «Siete qui solo per cercare visibilità» - Presenti circa mille persone alla camminata nel paese natale del duce. Segnala open.online
Predappio, oltre 1000 al raduno nel paese natale di Mussolini. E tornano i saluti romani (anche se la famiglia aveva chiesto di non farli) - i manifestanti hanno preso parte alla camminata dalla piazza del paese natale di Benito Mussolini sulla collina ... Scrive msn.com