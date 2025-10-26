Al Franchi finisce 2-2 | Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina

FIRENZE – Al Franchi finisce in parità, ma che batticuore. La Fiorentina si aggrappa a Kean, che al 93’ trasforma il rigore del definitivo 2-2 e salva una partita che sembrava compromessa. Il match si apre con ritmi alti ma anche con molti errori. Il Bologna parte meglio e colpisce al 27’ con Castro, autore di una splendida mezza rovesciata che lascia di sasso De Gea. La Viola prova a reagire, ma Ranieri spreca una clamorosa occasione davanti a Skorupski. Poco dopo ci prova Mandragora su punizione, ma il portiere respinge. Si va al riposo sull’ 0-1. Nella ripresa, la squadra di Pioli parte male e al 52’ incassa anche il raddoppio di Cambiaghi, servito da un triangolo perfetto con Orsolini e Holm. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it