Akragas il ricordo commosso di Quercioli prima della gara col Vigor Gela

26 ott 2025

Lo stadio Esseneto si è fermato per ricordare Massimo Quercioli, ex difensore dell’Akragas scomparso nei giorni scorsi all’età di 67 anni. Prima dell’inizio della partita contro la Vigor Gela, la società biancazzurra e il pubblico sugli spalti hanno reso omaggio alla sua memoria con un momento di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

