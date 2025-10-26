Akanji suona la carica dopo la sconfitta contro il Napoli | Torniamo più forti – FOTO

Inter News 24 Akanji non si arrende per la corsa scudetto: le parole del centrale sui social dopo la sconfitta contro i partenopei al Maradona. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato l’Inter con l’amaro in bocca, interrompendo una striscia positiva di sette vittorie consecutive in Serie A e Champions League. I nerazzurri sono tornati a Milano con un pesante 3-1 che ha sollevato molte polemiche, soprattutto per il rigore controverso concesso ai partenopei. Nonostante il ko, il difensore svizzero Manuel Akanji ha voluto suonare la carica con un messaggio sui social, dimostrando determinazione e voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

