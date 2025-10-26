Akanji la promessa ai tifosi dopo Napoli Inter | il messaggio che carica l’ambiente! Torneremo – FOTO

Inter News 24 Akanji, la promessa ai tifosi dopo la sconfitta di ieri in Napoli Inter: il messaggio da parte del difensore elvetico che carica l’ambiente. Non è stata una serata facile per Manuel Akanji e per tutta l’Inter. La sconfitta per 3-1 sul campo del Napoli ha interrotto la striscia di 7 vittorie consecutive e ha evidenziato qualche crepa nella solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite. Anche il difensore svizzero ex Manchester City, solitamente impeccabile, è incappato in qualche sbavatura, contribuendo alla serata negativa della retroguardia nerazzurra. Il giorno dopo il passo falso del Maradona, però, Akanji ha voluto mandare un messaggio forte ai tifosi attraverso i suoi canali social, suonando la carica in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji, la promessa ai tifosi dopo Napoli Inter: il messaggio che carica l’ambiente! «Torneremo» – FOTO

