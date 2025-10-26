Aiutami! Trovata in casa così a soli 23 anni dopo un anno | la scoperta terribile sul pc Tragedia enorme

Un dramma di solitudine e silenzio, consumato tra le mura di un piccolo appartamento. Charlotte Leader, 23 anni, è stata trovata senza vita nel suo alloggio di Bolton, nella contea inglese della Greater Manchester, più di un anno dopo la sua morte. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta per un controllo di sicurezza, il corpo era ormai mummificato, avvolto in alcune coperte. Nessuno, in tutto quel tempo, si era accorto della sua assenza. Secondo quanto ricostruito dal coroner di Bolton, la giovane non sarebbe stata vittima di violenza, né avrebbe compiuto un gesto estremo: l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso, collegato alle sue condizioni di salute già fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

