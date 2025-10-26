Aiutami! Trovata in casa così a soli 23 anni dopo un anno | la scoperta terribile sul pc Tragedia enorme

Un dramma di solitudine e silenzio, consumato tra le mura di un piccolo appartamento.  Charlotte Leader, 23 anni, è stata trovata  senza vita nel suo alloggio di Bolton, nella contea inglese della Greater Manchester, più di  un anno dopo la sua morte. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta per un controllo di sicurezza, il corpo era ormai  mummificato, avvolto in alcune coperte. Nessuno, in tutto quel tempo, si era accorto della sua assenza. Secondo quanto ricostruito dal  coroner di Bolton, la giovane non sarebbe stata vittima di violenza, né avrebbe compiuto un gesto estremo: l’ipotesi più probabile è quella di  un malore improvviso, collegato alle sue  condizioni di salute già fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

