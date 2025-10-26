Ahmet ha 15 anni vive in Macedonia e vorrebbe solo studiare e ballare Il padre però lo ritira da scuola per badare al fratellino e alle pecore

Iodonna.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D J AHMET Genere: commedia?? Regia: Georgi M. Unkovski. Con Arif Jakup, Agush Agushev, Askel Mehmet, Dora Akan Zlatanova “Un semplice incidente”: il film del regista iraniano Jafar Panahi dopo la prigione in Iran X Leggi anche › “La voce di Hind Rajab”: la recensione di Paolo Mereghetti Ahmet ha 15 anni, appartiene alla minoranza turcofona Yoruk della Macedonia del Nord. Vorrebbe studiare, ma soprattutto vorrebbe ballare al ritmo della musica techno. Il padre però lo ritira da scuola: c’è bisogno di lui per badare alle pecore (che finiranno per invadere un rave in un momento di distrazione) e al fratellino che, dalla morte della madre, rifiuta di parlare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

ahmet ha 15 anni vive in macedonia e vorrebbe solo studiare e ballare il padre per242 lo ritira da scuola per badare al fratellino e alle pecore

© Iodonna.it - Ahmet ha 15 anni, vive in Macedonia e vorrebbe solo studiare e ballare. Il padre però lo ritira da scuola per badare al fratellino e alle pecore

Altri contenuti sullo stesso argomento

ahmet ha 15 anni“Dj Ahmet”: la recensione del film - Il padre però lo ritira da scuola per badare al fratellino e alle pecore ... Secondo iodonna.it

ahmet ha 15 anniMattia Ahmet Minguzzi, due adolescenti condannati a 24 anni ma altri due scarcerati. La famiglia: “Non possiamo acccertalo” - La sentenza per l'omicidio di Mattia Minguzzi a Istanbul: 24 anni a due quindicenni, ma altri due ragazzi assolti. Da ilfattoquotidiano.it

ahmet ha 15 anniGiustizia per Mattia Minguzzi: due minorenni condannati a 24 anni di carcere - Due minorenni sono stati condannati per l'omicidio di Mattia Minguzzi, un caso che ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla giustizia minorile in Italia. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ahmet Ha 15 Anni