Ahmet ha 15 anni vive in Macedonia e vorrebbe solo studiare e ballare Il padre però lo ritira da scuola per badare al fratellino e alle pecore

D J AHMET Genere: commedia?? Regia: Georgi M. Unkovski. Con Arif Jakup, Agush Agushev, Askel Mehmet, Dora Akan Zlatanova "Un semplice incidente": il film del regista iraniano Jafar Panahi dopo la prigione in Iran Ahmet ha 15 anni, appartiene alla minoranza turcofona Yoruk della Macedonia del Nord. Vorrebbe studiare, ma soprattutto vorrebbe ballare al ritmo della musica techno. Il padre però lo ritira da scuola: c'è bisogno di lui per badare alle pecore (che finiranno per invadere un rave in un momento di distrazione) e al fratellino che, dalla morte della madre, rifiuta di parlare.

