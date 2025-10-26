Ieri Agorà Festival è entrato nel vivo della sua programmazione con una giornata ricca di eventi che hanno animato i luoghi simbolo della cultura cittadina. Dopo il tutto esaurito in apertura con la lezione di Alessandro Barbero, il teatro Bonci ha tra le altre cose ospitato un dibattito dedicato alla musica e a tutta la galassia che le ruota intorno: sul palco sono saliti l’ideatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini e il direttore del Master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica di Milano Gianni Sibilla. A moderare l’incontro è stato Simone Arminio, giornalista di Qn Quotidiano Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agorà, gran chiusura. La forza di Cecchettin