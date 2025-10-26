Agorà festival il cardinale Matteo Zuppi in dialogo con Cesena sulla pace | La guerra è una bestemmia
Nell’ambito di ‘Agorà Festival’, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto e in piazza Almerici, è stato proposto, in collegamento, un incontro con il Cardinale Matteo Zuppi. A intervistarlo sono stati il sindaco Enzo Lattuca e l’editore Giuseppe Laterza, che si è fatto portavoce delle domande. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sky tg24. . Nella lectio inaugurale di Alessandro Barbero, tenutasi in occasione della prima edizione di Agorà Festival, la rassegna progettata e organizzata dagli Editori Laterza e promossa dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 20 - facebook.com Vai su Facebook
La danza di Matteo Carvone al Flock Festival, in Svezia - L'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma promuove lo spettacolo 'Eros' con Matteo Carvone, al Flock Festival di Falun, cittadina della Svezia. Lo riporta ansa.it