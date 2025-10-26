Agguato al pullman rafforzata la protezione dei testimoni dopo lo striscione intimidatorio
Rieti, 26 ottobre 2025 – Dopo lo striscione minaccioso e intimidatorio nella vicenda dell’assalto di ultrà reatini al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a uno degli autisti, Raffaele Marianella, sono state rafforzate le misure di sicurezza a protezione dei testimoni. Nello striscione era scritto “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”. Come riferisce il quotidiano La Repubblica, sono state rafforzate in particolare nei confronti del minore che per primo ha fornito alla Polizia la ricostruzione della sassaiola, culminata con la morte di Marianella. La risposta decisiva, scrive ancora Repubblica, è quella che il ragazzino dà alla fine della deposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
