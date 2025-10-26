Agguato al pullman la fiaccolata silenziosa in memoria di Raffaele Marianella
Rieti, 26 ottobre 2025 – Gli occhi rivolti verso il basso, le mani congiunte nelle fiaccole, il silenzio che parla più di mille parole. Sono tantissime le persone che hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Raffaele Marianella, l’autista ucciso una settimana fa nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Tanti reatini, intere famiglie, comunità parrocchiali, associazioni e sindaci hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa che è partita oggi pomeriggio, intorno alle 18:15 dal Centro Pastorale diocesano di Contigliano (Rieti), e che ha poi raggiunto il cavalcavia della superstrada Rieti-Terni dove si è consumata la tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
