Empoli, 26 ottobre 2025 – Un’altra aggressione, l’ennesima all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ai danni di un infermiere e di un vigilante. È successo tutto in pochi attimi venerdì mattina quando per il 32enne di Castelfranco di Sotto – ricoverato la notte precedente – è arrivato il momento delle dimissioni. Giù una scarica di pugni e calci che ha scatenato il panico in reparto con la situazione riportata alla normalità soltanto grazie all’intervento dei carabinieri che hanno arrestato il giovane pisano in flagranza. Un episodio che ha riportato alla mente, per entità, quello di agosto 2024 quando il caos fu scatenato nel reparto di Psichiatria da un paziente che prima si avventò contro una ragazza ricoverata, poi contro il personale sanitario, e infine si barricò in una stanza distruggendone l’arredo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Aggressioni in ospedale, una piaga sociale da fermare: "I dati sono allarmanti"