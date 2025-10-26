Aggressioni in ospedale una piaga sociale da fermare | I dati sono allarmanti
Empoli, 26 ottobre 2025 – Un’altra aggressione, l’ennesima all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ai danni di un infermiere e di un vigilante. È successo tutto in pochi attimi venerdì mattina quando per il 32enne di Castelfranco di Sotto – ricoverato la notte precedente – è arrivato il momento delle dimissioni. Giù una scarica di pugni e calci che ha scatenato il panico in reparto con la situazione riportata alla normalità soltanto grazie all’intervento dei carabinieri che hanno arrestato il giovane pisano in flagranza. Un episodio che ha riportato alla mente, per entità, quello di agosto 2024 quando il caos fu scatenato nel reparto di Psichiatria da un paziente che prima si avventò contro una ragazza ricoverata, poi contro il personale sanitario, e infine si barricò in una stanza distruggendone l’arredo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Tolleranza zero contro le aggressioni in ospedale: più pattuglie e sistemi di videosorveglianza https://lastampa.it/torino/2025/10/18/news/aggresioni_ospedali_protocollo_sicurezza-15356866/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
16 ottobre 2025 Convegno a Novara “Aggressioni ai sanitari, un’emergenza silenziosa”. Proteggere chi ci cura è un dovere di tutti Giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna dell’AOU Ospedale Maggiore di Novara (Corso Mazzin - facebook.com Vai su Facebook
Aggressioni in ospedale, una piaga sociale da fermare: “I dati sono allarmanti” - L’ultimo episodio è accaduto al pronto soccorso di Empoli, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri. Riporta lanazione.it
Aggressioni in ospedale, gli infermieri chiedono aiuto alla prefettura - Dopo la devastazione del pronto soccorso di Vigevano interviene l’Opi Pavia: «Le body cam e i posti di polizia non bastano più, serve creare una rete» ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Aggressioni all’ospedale: «La body cam ai sanitari». L’idea della Lega per prevenire altri gravi episodi avvenuti nei nosocomi - SAN BENEDETTO Body cam per gli operatori sanitari al fine di difendersi dalle aggressioni. Si legge su corriereadriatico.it