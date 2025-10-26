Aggressione mai avvenuta i carabinieri smascherano le false denunce
Avevano denunciato di essere state aggredite in un locale, ma ad aggredire erano state invece loro. I carabinieri di Monte San Biagio hanno denunciato in stato di libertà due donne, di 53 e 26 anni, entrambe di Fondi, per il reato di concorso in falsità ideologica commessa dal privato in atto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anche il ministro dell’Istruzione interviene sull’aggressione di stampo neofascista avvenuta questa notte all’interno dell’istituto genovese. “Viva preoccupazione, mi auguro i responsabili vengono identificati e condannati” - facebook.com Vai su Facebook
Potenza Picena, entra in casa della ex ma i vicini lanciano l'allarme: piombano i carabinieri e la salvano dall'aggressione - Entra in casa della ex ma i vicini lanciano l'allarme: piombano i carabinieri e salvano la donna dall'aggressione. Segnala corriereadriatico.it