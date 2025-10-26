Aggressione fascista al Liceo da Vinci di Genova | Abbiamo chiamato la polizia a mezzanotte è arrivata alle tre

Un gruppo di giovani neofascisti ha fatto irruzione e devastato il liceo Leonardo da Vinci di Genova durante un'occupazione studentesca pacifica. Il collettivo dichiara a Fanpage.it che l'intervento della polizia sarebbe arrivato con grave ritardo. Le indagini sono in corso e gli studenti promettono una risposta determinata ma pacifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

