Aggredito per gelosia | 32enne accoltellato in fin di vita

Ilpiacenza.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è in fin di vita dopo essere stato accoltellato su una panchina in un quartiere residenziale a Fiorenzuola nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni a disposizione si tratterebbe di un'aggressione a sfondo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Assisi, picchiata e colpita al volto dal compagno: la donna fugge e chiama la Polizia, 32enne arrestato - Donna aggredita dal compagno a Assisi: arrestato un 32enne per maltrattamenti in famiglia dopo l'ennesimo episodio di violenza. Riporta virgilio.it

Accoltellato in Mongolia, 32enne del Fermano è tornato in Italia - E' tornato finalmente in Italia, dalla Mongolia, il 32enne Rudy Di Flavio, originario di Massa Fermana (Fermo), accoltellato in un ostello di Ulan Bator lo scorso 6 settembre. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredito Gelosia 32enne Accoltellato