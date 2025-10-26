Aggredito per gelosia | 32enne accoltellato in fin di vita
Un uomo di 32 anni è in fin di vita dopo essere stato accoltellato su una panchina in un quartiere residenziale a Fiorenzuola nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni a disposizione si tratterebbe di un'aggressione a sfondo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
