Aggredito e accoltellato in centro a Milano grave un ragazzino
Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in viale Camoens (a due passi dalla Triennale) nella notte tra sabato e domenica 26 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’accoltellamentoTutto è accaduto poco dopo le 2, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Montecatini, la Polizia arresta due persone per tentato omicidio. Il video dell'aggressione L'articolo https://www.reportpistoia.com/montecatini-aggredito-e-accoltellato-due-arresti-per-tentato-omicidio/ - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo di 17 anni accoltellato in strada, aggredito da un coetaneo per un debito di droga https://ift.tt/PlKYGxg - X Vai su X