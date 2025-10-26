Un uomo di 32 anni è stato accoltellato e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma. È accaduto nel pomeriggio a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Stando alle prime informazioni, il ferito sarebbe un pilota dell'Aeronautica militare, residente a Como ma di stanza in una base in Veneto, aggredito mentre era seduto su una panchina in un quartiere residenziale. La dinamica. Le circostanze dell'aggressione sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando: il militare sarebbe stato colpito con una decina di fendenti al collo e all'addome. Il 118 lo ha trovato riverso in un lago di sangue e l'eliambulanza lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito a colpi di coltello sulla panchina: gravissimo pilota comasco dell’Aeronautica