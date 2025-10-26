Aggrediti dai cani sul sentiero a essere azzannato anche un trentino

Un’escursione che, senza dubbio, due escursionisti (tra cui un trentino) non dimenticheranno: intorno alle 12 di domenica 26 ottobre, infatti, i due sono stati aggrediti da due cani mentre stavano camminando su un sentiero all’altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino.A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

