Aggrediti dai cani sul sentiero a essere azzannato anche un trentino

Un’escursione che, senza dubbio, due escursionisti (tra cui un trentino) non dimenticheranno: intorno alle 12 di domenica 26 ottobre, infatti, i due sono stati aggrediti da due cani mentre stavano camminando su un sentiero all’altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino.A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Momenti di paura per due escursionisti che sono stati aggrediti da due cani lungo un sentiero nelle montagne trevisane - facebook.com Vai su Facebook

Aggredita e azzannata da due cani lungo un sentiero in Veneto: soccorsa 22enne di Livigno - Livigno (Sondrio), 26 ottobre 2025 – Momenti di paura per due escursionisti che sono stati aggrediti da due cani lungo un sentiero all'altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino, a ... Segnala msn.com

Aggrediti e azzannati da due cani, momenti di paura per due piloti di parapendio. In azione soccorso alpino e personale sanitario - L'allerta è scattata poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 26 ottobre, sul sentiero all'altezza ... Come scrive ildolomiti.it

Aggrediti e morsi dai cani: soccorsi un escursionista trentino e una lombarda - Il personale sanitario del Suem di Crespano (Treviso) ha prestato loro le prime cure, quindi i due sono stati accompagnati alla frazione di Semonzo, dove avevano lasciato la macchina (Foto di archivio ... Riporta giornaletrentino.it