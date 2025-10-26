Aggredita e azzannata da due cani lungo un sentiero in Veneto | soccorsa 22enne di Livigno
Livigno (Sondrio), 26 ottobre 2025 – Momenti di paura per due escursionisti che sono stati aggrediti da due cani lungo un sentiero all'altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino, a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. L'episodio è avvenuto oggi, domenica 26 ottobre, intorno a mezzogiorno. I due, una 22enne di Livigno e un 32enne di Trento, stavano camminando quando - secondo le prime informazioni - due cani sarebbero scattati verso di loro aggredendoli. I due giovani sono stati morsi alle gambe. Da lì l'allarme alla Centrale di emergenza: attivata una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e il personale sanitario del Suem di Crespano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
