Aggredisce il papà terrorizza la mamma e morde due poliziotti
Era diventato una furia incontrollabile, al punto da aggredire in maniera brutale il proprio padre. Non solo, perché alla vista degli agenti di polizia chiamati dai genitori, il giovane li ha presi a morsi.Protagonista della vicenda un 22enne, con precedenti per uso di droga. Al momento, non si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
