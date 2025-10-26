Affitti brevi parte in Regione l' iter della legge | Sarà uno strumento flessibile e semplice per i Comuni

Ferraratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte ufficialmente l’iter legislativo per l'approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Dopo un confronto con Comuni, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha trasmesso all’Assemblea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

