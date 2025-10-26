Affitti brevi parte in Regione l' iter della legge | Sarà uno strumento flessibile e semplice per i Comuni

Parte ufficialmente l’iter legislativo per l'approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Dopo un confronto con Comuni, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha trasmesso all’Assemblea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

MANOVRA | Leo: 'Scelta finale del Parlamento, ma saldi invariati'. Tajani: 'Si farà sintesi'. Il vicepremier: 'Al lavoro per cancellare la norma iniqua sugli affitti brevi, nessuna tensione in maggioranza'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Cedolare secca per gli affitti brevi: per chi aumenta al 26% e per chi resta al 21%? Ecco cosa dice la Manovra https://startupitalia.eu/economy/cedolare-secca-chi-paga-21-chi-26/… - X Vai su X

L'Emilia-Romagna verso legge regionale sugli affitti brevi - Romagna l’iter legislativo per l’approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Scrive gazzettadiparma.it

Cos’è questa storia dell’aumento della tassa sugli affitti brevi - Il governo prima lo ha inserito nella legge di bilancio, poi lo ha tolto, infine lo ha rimesso in una versione più subdola ... ilpost.it scrive

Legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, per i comuni la facoltà di attivare strumenti regolatori mirati - Parte ufficialmente l’iter legislativo per l'approvazione, il testo definitivo del provvedimento ora passa all’esame della Commissione competente ... Secondo ilpiacenza.it