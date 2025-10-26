Affari Tuoi lo conosco bene | Alessandra sfida il dottore
Alessandra della Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, domenica 26 ottobre, su Rai 1. La concorrente ha fatto sapere che viene da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro e che nella vita fa la biologa nutrizionista. Ha un compagno con cui ha avuto due figli, Giuseppe e Gabriele. Con lei, in studio, il fratello Andrea. I due hanno giocato con il pacco numero 2. La partita, almeno all'inizio, è stata piuttosto equilibrata, anche se a un certo punto ha eliminato il pacco più "pesante" in gioco, quello da 300mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
