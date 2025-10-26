AEW | Olympia del CMLL distrugge Taya Valkyrie e sfida Mercedes Mone per il titolo

La lottatrice del CMLL ha debuttato nella AEW sconfiggendo Taya Valkyrie e ha immediatamente lanciato la sfida alla campionessa per il prossimo sabato Il debutto vincente di Olympia nella AEW. OLYMPIA MAKES HER AEW DEBUT. Olympia will also challenge Mercedes Moné soon for her CMLL World Women's title in United States! pic.twitter.comI2V1QdN8UR — Drainmaker (@DrainBamager) October 26, 2025 Olympia ha fatto il suo ingresso nella AEW sabato scorso durante Collision da San Antonio, Texas, presentandosi come sfidante a sorpresa nell’open challenge di Taya Valkyrie per MxM TV. La lottatrice del CMLL ha sbrigato la pratica in breve tempo, sconfiggendo la veterana e guadagnandosi immediatamente i riflettori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Olympia del CMLL distrugge Taya Valkyrie e sfida Mercedes Mone per il titolo

