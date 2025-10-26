Nigel McGuinness resta nella All Elite Wrestling e il suo futuro non sarà limitato al tavolo di commento. Il veterano britannico ha firmato un nuovo accordo a lungo termine con la compagnia di Tony Khan, un contratto che gli permetterà di continuare il suo lavoro da commentatore e, al tempo stesso, di combattere occasionalmente sul ring. I dettagli del nuovo contratto con l’AEW. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, la struttura del nuovo contratto di McGuinness è simile a quella precedente, ma include clausole specifiche che gli consentono di lottare quando la storyline lo richiede. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Nigel McGuinnes firma un rinnovo pluriennale con clausola per il ring