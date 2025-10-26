AEW | L’ex WWE Tegan Nox compare a Collision è pronta per formare un nuovo tag team
Nixon Newell, conosciuta dai fan WWE come Tegan Nox fino al suo licenziamento dello scorso novembre, ha fatto il suo debutto televisivo in AEW durante l’episodio di sabato di Collision. La wrestler gallese non si è presentata da sola: al suo fianco c’era Miranda Alize, volto noto della ROH e già apparsa in passato negli show di AEW Dark e compagna di Nixon. Le due hanno interrotto un’intervista backstage proprio mentre Tay Melo e Anna Jay stavano parlando della loro partecipazione al torneo inaugurale per i titoli di coppia femminili della AEW. L’interruzione ha dato vita a un confronto che lascia presagire un match imminente tra i due team. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
