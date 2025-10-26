Aeroporto da Bangkok a Bruxelles | arrestati tre insospettabili corrieri

Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine nella serata di martedì 15 ottobre all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove la Polizia di Frontiera Aerea ha arrestato tre persone in transito verso Bruxelles, trovate in possesso di oltre 23 chili di marijuana accuratamente occultati nei bagagli da stiva. L’attività, coordinata dagli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polaria di Fiumicino, è scaturita da mirati controlli sui passeggeri provenienti da Bangkok, una tratta ritenuta a rischio per il traffico internazionale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it