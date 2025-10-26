Adzic Juve che fine ha fatto il montenegrino? 0 minuti nelle ultime tre partite contro la Lazio un incrocio speciale per questo motivo

Adzic Juve, che fine ha fatto il centrocampista? 0 minuti nelle ultime tre gare, contro la Lazio un incrocio speciale. Ecco il motivo. Un incrocio speciale, un cerchio che si chiude. La sfida di questa sera contro la Lazio non sarà una partita come le altre per Vasilije Adzic. Fu proprio contro i biancocelesti, infatti, che il giovane talento della Juventus fece il suo esordio assoluto in Serie A, poco più di un anno fa. Un ricordo indelebile, che si ripresenta in un momento delicato per il fantasista montenegrino. Il debutto contro la Lazio. Era il 19 ottobre 2024 quando un giovanissimo Adzic, allora appena diciottenne, calcò per la prima volta i campi della massima serie, proprio contro la squadra capitolina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, che fine ha fatto il montenegrino? 0 minuti nelle ultime tre partite, contro la Lazio un incrocio speciale per questo motivo

