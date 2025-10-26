Addio Maurino Di Francesco | dai carpiati nel Naviglio alle pazzie del Derby il ricordo dell’attore milanese morto a 74 anni

Il suo lavoro era quello di tuffarsi nel Naviglio. Un curioso Klaus Dibiasi meneghino. A conferma di come all’epoca il genio andasse a braccetto con una certa dose di follia. “Ma eravamo così ai tempi dei Repellenti – ricorda Massimo Boldi – il gruppo di cabaret che avevano voluto Jannacci e Beppe Viola: io, Diego Abatantuono, Giorgio Porcaro, Faletti, Ernst Thole. E poi Maurino, grandissimo comico e ragazzo d’oro. Uno dei nostri progetti s’intitolava “Come mai tappezzeria“ ed era una specie di cine-commedia che potevamo portare nei teatri e in televisione. Una serie di sketch in cui interpretavamo alcuni ragazzi molto speranzosi verso il futuro ma alle prese con dei lavori piuttosto bizzarri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio Maurino Di Francesco: dai carpiati nel Naviglio alle pazzie del Derby, il ricordo dell’attore milanese morto a 74 anni

