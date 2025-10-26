ADDIO CALLEJON | tragedia per l’ex campione del Napoli | De Laurentiis in lacrime avvisato dalla camera mortuaria
ADDIO CALLEJON: tragedia per l’ex campione del Napoli De Laurentiis in lacrime avvisato dalla camera mortuaria"> José María Callejón è stato uno dei migliori giocatori del Napoli degli ultimi anni. I tifosi non lo hanno dimenticato. José María Callejón è stato molto più di un semplice calciatore per il Napoli: è stato un simbolo di dedizione, costanza e amore per la maglia. Arrivato nel 2013 dal Real Madrid, lo spagnolo si è subito imposto come uno degli uomini chiave del progetto azzurro. Con la sua intelligenza tattica, la corsa instancabile e la capacità di inserirsi negli spazi, è diventato un punto di riferimento sulla fascia destra, incarnando alla perfezione lo spirito combattivo della squadra e della città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Josè #Callejon durante l’addio al calcio di Marek Hamsik, l’ex esterno spagnolo José Callejon ha svelato il suo desiderio più grande: "Ho iniziato il corso di allenatore e allenare il Napoli è il mio sogno. In futuro si vedrà" Josè t’vulimm bene - facebook.com Vai su Facebook
Tremenda notizia per José Maria Callejon: la sorella dell'ex Napoli, Vanesa, è venuta a mancare nelle scorse ore. A rendere nota la notizia è il Marbella, ultimo club in cui ha militato l'esterno spagnolo #Callejon #spazionapoli - X Vai su X
Tragedia alla corsa, si accascia e muore. “Addio Gregory, appassionato maratoneta”. Chi era la vittima - Americano 69 anni, in vacanza in Italia insieme alla figlia e da 39 anni. lanazione.it scrive