Addio all’attrice star delle serie tv | Giovanissima Dolore puro

Aveva appena cominciato a inseguire il suo sogno. Sul set, la sua presenza si faceva notare per la leggerezza e la curiosità di chi è all'inizio di un viaggio, ma con la determinazione di chi sa di dover conquistare ogni metro. Il primo ciak, la prima scena, la prima volta davanti a una troupe vera: momenti che per lei erano un traguardo, ma anche una promessa. Dietro al sorriso che mostrava davanti alle telecamere si nascondeva una battaglia silenziosa, una malattia che non le aveva mai tolto la voglia di vivere né di costruirsi un futuro nel mondo della recitazione. Aveva imparato a convivere con la fatica, trasformandola in forza e in tenacia.

