Addio all’anestesista Paolo Trombetti Ausl in lutto

"E’ un momento molto triste per la nostra comunità professionale. L’altra mattina è scomparso il dottor Paolo Trombetti (nella foto), stimato medico anestesista rianimatore dell’Ausl di Imola, da pochi anni in pensione". Lo ricordano così tutte le colleghe e i colleghi che hanno avuto il piacere di conoscerlo: "Ci ha lasciato un collega e un maestro straordinario. Persona solare, sempre disponibile, riferimento per generazioni di anestesisti di Imola. La sua competenza, la sua umanità e il suo sorriso rimarranno per sempre con noi". Un professionista esemplare, come tiene a ricordare anche l’ex direttore generale Andrea Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

