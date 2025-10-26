Addio alla mamma di Lassie e Lost in Space | June Lockhart ci lascia a 100 anni

June Lockhart, l’attrice americana che ha incarnato l’immagine della madre affettuosa e protettiva per generazioni di spettatori in tutto il mondo, è morta giovedì 23 ottobre 2025 nella sua casa di Santa Monica, in California. Aveva compiuto 100 anni lo scorso giugno. La famiglia ha comunicato che il decesso è avvenuto per cause naturali, chiudendo così una vita straordinaria dedicata al cinema e alla televisione per quasi otto decenni. Come scrive Variety, Lockhart è diventata un’icona della televisione americana grazie al ruolo di Ruth Martin nella serie Lassie, che interpretò dal 1958 al 1964 per oltre 200 episodi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

