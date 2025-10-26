Addio al veterinario di Gaza

Fortunati Addio all’unico veterinario di Gaza che salvava e curava gli animali dimenticati da tutti fra bombe e macerie. Il dottore Mu’ath Abu Rukba aveva trent’anni, era conosciuto da tutti per essere un uomo che, in mezzo alle macerie, sceglieva ogni giorno la vita. Il dottore aveva prestato senza sosta assistenza medica presso il Sulala Animal Rescue, il primo e unico rifugio in Palestina che salva e cura gli animali randagi. Una persona speciale che anche quando, con la sua famiglia, si è ritrovato nelle circostanze più disperate, cambiando tenda continuamente da sfollati, non ha fatto un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio al veterinario di Gaza

