Addio a Rupert Sciamenna mito di una generazione a sua insaputa

La morte di Mario Riva fa pensare al suo personaggio, maschera dei trailer di Maccip Capatonda che, nel parodiare i tic della Tv e del cinema ha cambiato gli spettatori, più che il mondo dello spettacolo. Una piccola rivoluzione, accaduta senza che loro potessero rendersene conto, di cui Rupert Sciamenna è stato il simbolo indiscusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

