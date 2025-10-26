Addio a June Lockhart stella di Lassie

1.39 E' morta a Santa Monica, a 100 anni appena compiuti, June Lockhart, una delle attrici più amate di Hollywood. Volto simbolo della tv americana degli anni '50 e '70, è ricordata per i suoi ruoli iconici in Lassie e Lost in Space. Nel corso della sua lunga carriera ricevette due nomination agli Emmy, tra cui una come miglior attrice protagonista, fu insignita di due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e una per la televisione. Lascia un'eredità di eleganza e talento senza tempo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

