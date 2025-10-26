Addio a June Lockhart la mamma di Lassie e Lost in Space

A cent’anni si è spenta a Santa Monica June Lockhart, una delle ultime icone dell’età d’oro di Hollywood, volto amatissimo delle serie Lassie e Lost in Space, simbolo di un’America televisiva che imparava allora a riconoscersi nella famiglia perfetta e nella fiducia nel futuro. Figlia d’arte e protagonista di una carriera durata più di otto decenni, June Lockhart aveva compiuto cent’anni lo scorso giugno, festeggiata da colleghi e fan come una “nonna della tv” capace di attraversare generazioni e generi. Nata a New York nel 1925 da due attori teatrali, aveva esordito giovanissima al cinema nei film A Christmas Carol e Meet Me in St. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a June Lockhart, la mamma di Lassie e Lost in Space

